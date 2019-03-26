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Apple $197 (+3,09%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+36,49%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+16,16%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
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Медведев поручил решить вопрос о наказаниях за съемку в кинотеатрах

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил МВД и Минкультуры проработать вопрос о введении административной ответственности за пиратскую съемку транслируемых в кинотеатрах фильмов (камкординг). Свои предложения по этому вопросу ведомства должны представить до 15 апреля 2019 года.

Поручение премьер-министра было дано по итогам обсуждения проблемы на состоявшемся 15 марта заседании правительственного совета по развитию кинематографии. В ходе заседании министр культуры Владимир Мединский призвал «побороть преступность в киноделе».

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«Под преступностью я подразумеваю организованную кражу частной собственности, кражу фильмов в интернете и организованный сбыт ее на воровских площадках, которые представляют собой пиратские сайты, порталы, киносообщества и все остальное», — сказал Мединский, подчеркнув, что без победы над пиратами в России не удастся создать аналоги NetFlix или HBO (американские компании, выпускающие сериалы и фильмы).

По словам главы Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергея Сельянова, камкординг сейчас переживает «ренессанс». Это подтверждают и данные Group IB, эксперты которой в 2017 году зафиксировала 211 пиратских копий фильмов, снятых в кинотеатрах и выложенных в интернет (так называемых «экранок»). Это в 6 раз больше, чем в 2016-м, писал ранее РБК. В 2018 году количество «экранок» составило уже 305, сообщили РБК в Group IB. В прошлом году в российских прокат вышло 509 фильмов — российских и зарубежных, следует из данных «Бюллетеня кинопрокатчика». Таким образом, пираты сняли и выложили в сеть больше половины копий всех релизов, показанных в кинотеатрах России.

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За камкординг сейчас предусмотрена ответственность за нарушение авторских прав, пояснил управляющий партнер юридической фирмы «Юста Аура» Евгений Дедков. «С точки зрения авторского права камкординг квалифицируется как «воспроизведение произведения» (создание копии на материальном носителе). За это нарушение предусмотрена гражданско-правовая ответственность в виде взыскания компенсации по ст. 1301 Гражданского кодекса и административная по ч. 1 ст. 7.12 КоАП», — добавляет Дедков.

Однако, по словам эксперта, в силу характера данного правонарушения обеспечить необходимые доказательства и составить протокол об административном правонарушении для возбуждения гражданского или административного довольно сложно: данные действия должны быть зафиксированы и задокументированы, должно быть идентифицировано лицо, которое их совершило, а большинство посетителей кинотеатров вряд ли, к примеру, носят с собой паспорт.

Теги: кинематограф, Дмитрий Медведев
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