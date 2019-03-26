Медведев поручил решить вопрос о наказаниях за съемку в кинотеатрах

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил МВД и Минкультуры проработать вопрос о введении административной ответственности за пиратскую съемку транслируемых в кинотеатрах фильмов (камкординг). Свои предложения по этому вопросу ведомства должны представить до 15 апреля 2019 года.

Поручение премьер-министра было дано по итогам обсуждения проблемы на состоявшемся 15 марта заседании правительственного совета по развитию кинематографии. В ходе заседании министр культуры Владимир Мединский призвал «побороть преступность в киноделе».

«Под преступностью я подразумеваю организованную кражу частной собственности, кражу фильмов в интернете и организованный сбыт ее на воровских площадках, которые представляют собой пиратские сайты, порталы, киносообщества и все остальное», — сказал Мединский, подчеркнув, что без победы над пиратами в России не удастся создать аналоги NetFlix или HBO (американские компании, выпускающие сериалы и фильмы).

По словам главы Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергея Сельянова, камкординг сейчас переживает «ренессанс». Это подтверждают и данные Group IB, эксперты которой в 2017 году зафиксировала 211 пиратских копий фильмов, снятых в кинотеатрах и выложенных в интернет (так называемых «экранок»). Это в 6 раз больше, чем в 2016-м, писал ранее РБК. В 2018 году количество «экранок» составило уже 305, сообщили РБК в Group IB. В прошлом году в российских прокат вышло 509 фильмов — российских и зарубежных, следует из данных «Бюллетеня кинопрокатчика». Таким образом, пираты сняли и выложили в сеть больше половины копий всех релизов, показанных в кинотеатрах России.