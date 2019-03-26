Общество , 10:53
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Росгвардия создала отдельную бригаду для охраны Крымского моста
Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста, заявил глава ведомства Виктор Золотов в интервью «РИА Новости».
По его словам, для бригады доступен широкий арсенал средств, который сможет защитить стратегически важный объект от атак как с суши, так и с воды.
Золотов впервые анонсировал появление бригады еще во время строительства моста в 2017 году. В августе прошлого года «Ростех» представил подводный стрелковый беспилотник «Нерпа» за 10 млн руб., который, как сообщали в госкорпорации, может заинтересовать Росгвардию в рамках охраны моста.
Автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто в мае 2018 года, запуск железной дороги запланирован на декабрь 2019 года.