Синоптики пообещали москвичам 10 градусов тепла на выходных

Пик потепления ожидается в Москве в выходные, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Температура поднимется до плюс 10 градусов. «В пятницу через центральные области европейской России будет перемещаться теплый атмосферный фронт. На фоне небольших дождей температура воздуха начнет постепенно повышаться. Не исключено, что в выходные первый раз в течение этого года температура воздуха в мегаполисе достигнет отметки плюс 10 градусов», — рассказал Леус.

В ближайшие три дня в Москве будет прохладно, возможны осадки. «Москву и окрестности накроет очередной североатлантический циклон. Сегодня он вызовет в столице осадки и ограничит температуру до плюс 4–6 градусов. В среду и четверг будет еще прохладнее, днем показатели термометров не превысят плюс 2–4 градуса», — заявил Леус.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что «последний рецидив» зимы с сырой и прохладной погодой продержится в Москве до выходных, после чего потеплеет и будет солнечно.