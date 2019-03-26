Ford пообещал в ближайшее время раскрыть параметры реструктуризации

Акционеры компании Ford Sollers — Ford Motor Company и «Соллерс» — в ближайшее время примут окончательное решение о параметрах реструктуризации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ford Sollers.

«Ford Motor Company и ПАО «Соллерс» находятся на стадии финализации решения о реструктуризации совместного предприятия Ford Sollers. Решение будет объявлено в ближайшее время», — цитирует агентство сообщение компании.

О планах Ford Sollers провести реструктуризацию активов для повышения эффективности бизнеса РБК сообщал еще в начале января. Тогда в Минпромторге сообщили, что никаких решений в отношении производственных мощностей, продуктовой линейки и сокращения штата в России пока не принято, и сообщили, что информация на этот счет появится во втором квартале 2019 года.

В начале марта агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники, что автопроизводитель может закрыть предприятие в Ленинградской области и один из своих заводов в Татарстане. По словам собеседников агентства, закрытие этих предприятий может стать частью программы компании по реструктуризации бизнеса в не приносящих прибыли регионах. В компании тогда не стали подтверждать данные агентства, отметив только, что акционеры рассматривают различные варианты реструктуризации бизнеса.

О том, что компания Ford к лету откажется от выпуска легковых автомобилей в России и останется только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV), также писала газета «Коммерсантъ». После реструктуризации компания сохранит за собой только долю в заводе в Елабуге, где собираются внедорожник Ford Explorer и кроссовер Kuga. Продажа остальных активов уже обсуждается на уровне правительства, рассказали изданию источники на рынке и в правительстве. Еще один вариант — полный уход Ford из России: чтобы оставить какое-то производство, концерну нужен специнвестконтракт (СПИК), который, по данным газеты, компания подписывать не собирается.