Reuters узнал о планах Ford по закрытию заводов в России

Reuters узнал о планах Ford по закрытию заводов в России

Источники агентства утверждают, что автопроизводитель рассматривает возможность закрытия предприятия в Ленинградской области и одного из заводов в Татарстане

Фото: Олег Яковлев / РБК

Компания Ford Motor рассматривает возможность закрытия двух крупных заводов в России, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в отрасли. По словам собеседников агентства, закрытие предприятий может стать частью программы компании по реструктуризации бизнеса в не приносящих прибыли регионах.

Источники Reuters указали, что в Ford обсуждают закрытие завода во Всеволожске Ленинградской области, а также одного из двух заводов в Татарстане.

Менеджер по связям с общественностью Ford Sollers (СП Ford с ПАО «Соллерс») Екатерина Комарова не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об обсуждении закрытия заводов в России. «Акционеры пересматривают планы, рассматривают несколько вариантов. Все решения будут приняты во втором квартале этого года. На данный момент все заводы работают в штатном режиме», — сказала Комарова РБК.

​В начале января глава европейского филиала Ford Стивен Армстронг предупреждал, что в регионе автопроизводителю не удалось выйти на необходимые показатели, а потому для увеличения эффективности планируются «значительные изменения», в том числе сокращение нескольких тысяч сотрудников и даже закрытие отдельных предприятий.

10 января пресс-служба Ford сообщила, что компания готовится к стратегическому пересмотру условий реструктуризации Ford Sollers. Тогда указывалось, что решение планируется принять во втором квартале 2019 года.