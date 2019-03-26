Бывшего владельца СУ-155 Михаила Балакина признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом экс-владельца девелоперской компании СУ-155 Михаила Балакина, сообщает «РИА Новости».

По заявлению компании «АлмазИнвест», которой Балакин должен более 2,4 млрд руб., суд открыл процедуру реализации его имущества. Кроме того, суд включил в реестр требования еще четырех кредиторов, включая Сбербанк и «Открытие», на общую сумму около 6 млрд руб.

Представитель Балакина просил отложить слушания, чтобы договориться с кредитором, однако после отклонения ходатайства согласился с началом процедуры реализации имущества.

Балакин основал СУ-155 в 1992 году, к середине 2000-х, когда мэром Москвы был Юрий Лужков, застройщик благодаря госконтрактам стал одним из крупнейших в столице. В 2014 году у компании начались дефолты, а через год государство взяло СУ-155 на санацию — тогда у компании было 27 тыс. обманутых дольщиков. В том же году Сбербанк впервые через суд потребовал признать Балакина банкротом.

Летом 2018 года Балакин участвовал в выборах мэра Москвы и набрал 1,87% голосов.