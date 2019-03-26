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Norfolk Southern $200 (+10,78%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
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Польша признала заслуги СССР в победе над фашизмом

Власти Польши не оспаривают заслуги Советского Союза в разгроме нацистской Германии, заявил представитель президента страны Кшиштоф Щерский. Об этом сообщает Польское агентство печати.

​«Никто не ставит под сомнение участие СССР в разгроме гитлеровской Германии в 1945 году. В этом смысле празднование завершения войны без участия России было бы по-настоящему неполным, в то время как 1939 год имеет совершенно иной исторический контекст», — сказал Щерский.

Представитель польского президента заметил, что список стран, приглашенных на мероприятия, «носит современный характер» и не является «комментарием к истории».

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Польша пояснила отказ позвать Путина на годовщину начала Второй мировой

Ранее Варшава отказалась пригласить российского президента на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны. Российский МИД воспринял данное решение «с недоумением». В ведомстве тогда упрекали Варшаву в «игнорировании исторической логики» и возмутились, что место для представителя России не предусмотрено​ «вопреки бесспорно решающему вкладу (...) в разгром гитлеровского рейха и освобождение Польши от нацистских захватчиков».

Щерский ранее говорил, что мероприятия будут проходить с участием представителей стран, с которыми Польша сегодня тесно сотрудничает «в целях установления мира на основе соблюдения международного права, уважения суверенитета государств и их территориальной целостности». Заместитель канцелярии президента Польши Павел Муха уточнял, что Польша решила пригласить только союзников по Евросоюзу и «Восточному партнерству».

Теги: Польша, фашизм, ближневосточная война
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