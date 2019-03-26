Польша признала заслуги СССР в победе над фашизмом

Власти Польши не оспаривают заслуги Советского Союза в разгроме нацистской Германии, заявил представитель президента страны Кшиштоф Щерский. Об этом сообщает Польское агентство печати.

​«Никто не ставит под сомнение участие СССР в разгроме гитлеровской Германии в 1945 году. В этом смысле празднование завершения войны без участия России было бы по-настоящему неполным, в то время как 1939 год имеет совершенно иной исторический контекст», — сказал Щерский.

Представитель польского президента заметил, что список стран, приглашенных на мероприятия, «носит современный характер» и не является «комментарием к истории».

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Ранее Варшава отказалась пригласить российского президента на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны. Российский МИД воспринял данное решение «с недоумением». В ведомстве тогда упрекали Варшаву в «игнорировании исторической логики» и возмутились, что место для представителя России не предусмотрено​ «вопреки бесспорно решающему вкладу (...) в разгром гитлеровского рейха и освобождение Польши от нацистских захватчиков».