Израиль атаковал позиции ХАМАС в ответ на обстрел на фоне перемирия

Израиль атаковал позиции ХАМАС в ответ на обстрел на фоне перемирия

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали 15 объектов палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа. Об этом сообщается в аккаунте армии в Twitter.

«Атака была осуществлена в ответ на обстрел израильской территории.

Террористическая организация ХАМАС несет ответственность за все, что происходит в секторе Газа и за его пределами», — говорится в заявлении.

В частности, истребители атаковали военный комплекс ХАМАС в Бейт-Хануне и комплекс, принадлежащий запрещенной в России организации «Палестинский исламский джихад» в Бейт-Лахии.

​В ночь на вторник, 26 марта, в ЦАХАЛ сообщили, что в Эшкольском областном совете сработал «красный» сигнал тревоги. Израильские военные заявили, что с 22:00 по местному времени (23:00 мск) ХАМАС запустил 30 ракет. Некоторые из них перехватили системы противовоздушной обороны, а другие упали в открытой местности. Накануне ХАМАС и Израиль договорились при посредничестве Египта прекратить огонь на границе с сектором Газа.