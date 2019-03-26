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Политика ,  
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Израиль атаковал позиции ХАМАС в ответ на обстрел на фоне перемирия

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали 15 объектов палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа. Об этом сообщается в аккаунте армии в Twitter.

«Атака была осуществлена в ответ на обстрел израильской территории.
Террористическая организация ХАМАС несет ответственность за все, что происходит в секторе Газа и за его пределами», — говорится в заявлении.

В частности, истребители атаковали военный комплекс ХАМАС в Бейт-Хануне и комплекс, принадлежащий запрещенной в России организации «Палестинский исламский джихад» в Бейт-Лахии.

Политика
Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня

​В ночь на вторник, 26 марта, в ЦАХАЛ сообщили, что в Эшкольском областном совете сработал «красный» сигнал тревоги. Израильские военные заявили, что с 22:00 по местному времени (23:00 мск) ХАМАС запустил 30 ракет. Некоторые из них перехватили системы противовоздушной обороны, а другие упали в открытой местности. Накануне ХАМАС и Израиль договорились при посредничестве Египта прекратить огонь на границе с сектором Газа.

В ночь на воскресенье семь человек пострадали из-за ракеты ХАМАС, которая попала в жилой дом в израильском поселении Мишмерет. В ответ ЦАХАЛ начал наносить ракетные удары по объектам движения в секторе Газа.

Теги: Израиль, ХАМАС, сектор Газа
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