Глава полиции Украины заявил о планах отказаться от автоматов Калашникова

Полиция Украины намерена на 90% отказаться от автоматов Калашникова, пистолетов Макарова и ТТ, заявил глава Нацполиции Сергей Князев изданию «Сегодня».

По его словам, их планируется заменить европейским оружием. В частности, уже принято решение о закупке в Германии пистолетов-пулеметов MP5, указал Князев.

«Автомат Калашникова создавался для военных, чтобы убивать. В полиции другие задачи», — сказал он. Князев пояснил, что MP5 является менее летальным оружием и более эффективен для обезвреживания нарушителя.

В конце 2018 года министр обороны Украины Степан Полторак рассказал о планах закупки нового вооружения для ВСУ. По его словам, в скором времени украинская армия получит «мощное высокотехнологичное оружие», которое позволит наносить урон противнику. Он подчеркнул, что Киев будет отдавать приоритет отечественным производителям вооружений.