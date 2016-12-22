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Порошенко пообещал украинским военным скорую поставку новых снарядов
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Порошенко пообещал украинским военным скорую поставку новых снарядов
Политика, 12:21
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Порошенко пообещал украинским военным скорую поставку новых снарядов
Новые мощные снаряды для артиллерийской системы «Гиацинт» в скором времени поступят в массовое производство. В планах у Киева — перейти к производству снарядов калибра 155 мм по стандартам НАТО
Петр Порошенко (Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости)

Президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении испытаний 152-миллиметровых снарядов для артиллерийской системы «Гиацинт», в скором времени они поступят на вооружение украинской армии. Об этом он написал в своем Facebook.

«Сейчас государственная холдинговая компания «Артем» переходит к серийному производству 152-миллиметровых снарядов, которые в ближайшее время будут поставляться в украинскую армию», — отметил украинский лидер.

Следующим шагом, уточнил Порошенко, станет переход к производству снарядов для других артиллерийских систем — так называемого натовского калибра 155 мм.

«Продолжаем усиливать обороноспособность украинской армии», — заключил президент.

В начале августа Порошенко открыл на киевском заводе «Артем» производство боеприпасов больших калибров для «Гиацинтов». Лидер страны отметил, что оборудование для нового производства на украинский завод поставили Турция и некоторые другие страны.

Турчинов рассказал о появлении в армии Украины новой гаубицы «Богдана»
Политика

После этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о том, что украинские конструкторы проводят испытания новой 155-миллиметровой самоходной гаубицы, которая должна стать «мощным оружием» страны, не имеющим аналогов в России. Оружие назвали «Богдана», Турчинов призвал «противников Киева» запомнить это имя.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Петр Порошенко , Украина , украинская армия
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