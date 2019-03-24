В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину

На выставке «Николай II. Семья и престол» в Государственном историческом музее в Москве неизвестные повесили рядом с экспозицией, посвященной царской семье, изображение императрицы Александры Федоровны. Об этом рассказала начальник управления общественных связей музея Мария Лемигова, сообщает ТАСС.

«Роли были четко распределены: кто-то отвлекал смотрителей музея, кто-то в это время вешал картину», — сообщила она. Лемигова добавила, что картину обнаружили при плановом осмотре экспозиции и сняли.

Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта. Изображение провисело в зале более суток.

Газета пишет, что в руках императрицы изображен предмет, похожий на мобильную кнопку безопасности, на которую должен нажать сотрудник музея в случае тревоги. Также при осмотре картины выяснилось, что цвет рамы слегка отличается от рам соседних экспонатов.