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В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину

На выставке «Николай II. Семья и престол» в Государственном историческом музее в Москве неизвестные повесили рядом с экспозицией, посвященной царской семье, изображение императрицы Александры Федоровны. Об этом рассказала начальник управления общественных связей музея Мария Лемигова, сообщает ТАСС.

«Роли были четко распределены: кто-то отвлекал смотрителей музея, кто-то в это время вешал картину», — сообщила она. Лемигова добавила, что картину обнаружили при плановом осмотре экспозиции и сняли.

Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта. Изображение провисело в зале более суток.

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Газета пишет, что в руках императрицы изображен предмет, похожий на мобильную кнопку безопасности, на которую должен нажать сотрудник музея в случае тревоги. Также при осмотре картины выяснилось, что цвет рамы слегка отличается от рам соседних экспонатов.

Выставка «Николай II. Семья и престол» приурочена к 150-летию со дня рождения и 100-летию гибели последнего российского императора. Она открылась в музее в ноябре и продлится до 15 апреля.

Теги: Москва, музей, выставка
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