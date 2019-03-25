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В Кремле заявили о разных подходах России и Украины к обмену заключенными

В вопросах обмена заключенными с Украиной существуют нюансы в подходах, однако Москва является сторонницей этого процесса. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Хочу напомнить вам слова российского президента, что российская сторона давно является сторонницей этого процесса, и в данном случае все утыкается в разные подходы к пониманию того, что значит «всех на всех», — пояснил он.

При этом Песков не уточнил, о каких конкретно нюансах идет речь.

Ранее Киев предложил Москве провести обмен пленными 30 марта. Украинская сторона предложила обменять 25 россиян на 25 украинцев. Более того, Киев объявил, что хочет забрать 19 украинцев с неподконтрольной ему территории за помилование «72 сепаратистов».

В декабре 2018 года Украина заявила о готовности обменять 89 россиян на 42 украинца. Песков тогда также указывал, что у Москвы и Киева различаются подходы в вопросе обмена.
 

Теги: Дмитрий Песков, подходы, обмен, заключенные, Украина
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