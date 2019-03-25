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Киев предложил провести обмен пленными 30 марта

Украина предложила России провести обмен пленными 30 марта, сообщила зампредседателя Верховной рады Ирина Геращенко, передает «Интерфакс-Украина».

По ее словам, соответствующее письмо направлено полпреду России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борису Грызлову.

«Мы предлагаем, чтобы они немедленно забрали 25 россиян в обмен на 25 украинцев», — сказала она. Геращенко добавила, что Киев также хочет забрать 19 украинцев с неподконтрольной территории и готов помиловать «72 сепаратиста».

В декабре 2018 года самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) передала украинской стороне для дальнейшего отбывания наказания 42 заключенных. По словам уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой, это был первый подобный случай.

В том же месяце представитель Украины по вопросам безопасности в контактной группе Евгений Марчук заявил, что Киев готов обменять 89 россиян на 42 украинца. При этом он отмечал, что Россия не воспринимает подобные предложения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что у Москвы и Киева различаются подходы в вопросе обмена пленных.

Теги: Украина, пленные, контактная группа
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