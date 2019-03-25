В Кремле рассказали о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию

В Кремле рассказали о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию

​Возможный визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию давно обсуждается и готовится. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости». Он добавил, что предоставит журналистам необходимую информацию, как только будут достигнуты конкретные договоренности по времени и месту встречи.

Ранее сенатор Александр Башкин рассказал агентству, что визит Ким Чен Ына может состояться весной-летом, но сроки еще прорабатываются.

21 марта корейская газета The Dong-a Ilbo узнала о планах лидера КНДР приехать с официальным визитом в Россию после того, как в конце февраля он провел неудачные переговоры с президентом США Дональдом Трампом во вьетнамском Ханое. В ноябре 2018 года помощник российского президента Юрий Ушаков сказал, что глава Северной Кореи может приехать в Россию в 2019 году.

Встреча Путина и Ким Чен Ына ожидалась на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который состоялся в сентябре, однако северокорейский лидер на него не приехал.