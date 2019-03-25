Косачев после доклада Мюллера заявил о «козырях» в руках Трампа

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя итоги расследования возможного сговора президента США Дональда Трампа с Россией во время избирательной кампании, заявил, что есть шанс «многое обнулить» в отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, эффект доклада спецпрокурора Роберта Мюллера «дает все козыри в руки» Трампа и его команды. «Я не исключаю каких-то инициатив по России в ближайшее время», — отметил сенатор. При этом он указал, что в команде Трампа остаются «откровенные «ястребы», в том числе госсекретарь Майк Помпео и советник по нацбезопасности Джон Болтон, которых «брали как бы в доказательство, что с Россией будут обходиться жестко».

«В любом случае, есть шанс обнулить многое в наших отношениях, но рискнет ли Трамп — пока вопрос. Мы, разумеется, готовы», — подчеркнул Косачев. По его мнению, начать необходимо с договоров по РСМД и СНВ.

22 марта Минюст США сообщил, что спецпрокурор Мюллер завершил расследование возможного сговора Трампа с Москвой, продолжавшееся с 2017 года. Позднее генпрокурор Уильям Барр передал доклад конгрессу и сообщил, что в ходе расследования не было установлено, что участники команды президента США или кто-то связанный с ними вступил в сговор с Россией. При этом Мюллер установил несколько случаев российского вмешательства в выборы, в том числе взлом почты Хиллари Клинтон связанными с Россией хакерами и распространение в сети дезинформации Агентством интернет-исследований. Однако связи между ними и Трампом спецпрокурор не нашел. Президент США, комментируя выводы доклада, заявил о своем полном оправдании.