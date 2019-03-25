Очередной караван мигрантов начал движение по Мексике к США

Очередной караван мигрантов начал движение по Мексике к США

Караван мигрантов из Центральной Америки и Кубы начал движение с юга Мексики к границе с США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на миграционные службы.

По данным миграционных служб, всего в караване насчитывается около 1,2 тыс. человек.

​Национальный институт миграции Мексики (INM) сообщил, что мигранты сосредоточились на мексиканской территории в южном городе Тапачула на границе с Гватемалой, откуда караван начал движение в сторону США.

Так, согласно информации института, утром 23 марта большая группа людей направилась в сторону мексиканского города Уистла южного штата Чьяпас. Отмечается, что по данному маршруту следовали предыдущие караваны, направлявшиеся на север.