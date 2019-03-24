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В Совфеде предсказали «дым и туман» в докладе Мюллера вместо конкретики

Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском деле» не содержит конкретных доказательств сговора Москвы и сотрудников предвыборной команды Дональда Трампа во время президентской кампании в США. Такое мнение на своей странице в Twitter высказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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Мюллер завершил двухлетнее расследование о связях Трампа с Россией

«В докладе будет много дыма и тумана, различные «хайли лайкли», но ничего конкретного. Гора вновь родила дохлого мышонка», — написал Пушков. Он подчеркнул, что доклад не может доказать сговор с Россией из-за его фактического отсутствия. По мнению сенатора, никто из «подозреваемых» в рамках расследования — в том числе экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт и бывший советник президента по нацбезопасности Майкл Флинн — не вступал в сговор.

22 марта Мюллер официально завершил двухлетнее расследование по подозрениям в адрес Трампа и представил доклад генпрокурору Уильяму Барру, который решил отложить публикацию документа. Президент США, отрицающий все обвинения, не стал возражать против обнародования результатов расследования.

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Генпрокурор США не стал сразу публиковать доклад Мюллера

Манафорт 13 марта был признан виновным в уклонении от уплаты налогов и ​в незаконной лоббистской деятельности и приговорен судом к почти семи годам заключения. Обвинения против него изначально выдвинул Мюллер в процессе расследования «российского дела», однако они не имели прямого отношения к якобы существующему сговору с Москвой.

Флинн после начала расследования спецпрокурора признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР и ушел в отставку. Он не рассказал следователям о встречах с Сергеем Кисляком, до 2017 года занимавшим пост российского посла в США. Информацию об этих встречах позднее опубликовали американские СМИ.

Теги: «российское дело», Роберт Мюллер, Алексей Пушков
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