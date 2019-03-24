В Совфеде предсказали «дым и туман» в докладе Мюллера вместо конкретики

Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском деле» не содержит конкретных доказательств сговора Москвы и сотрудников предвыборной команды Дональда Трампа во время президентской кампании в США. Такое мнение на своей странице в Twitter высказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«В докладе будет много дыма и тумана, различные «хайли лайкли», но ничего конкретного. Гора вновь родила дохлого мышонка», — написал Пушков. Он подчеркнул, что доклад не может доказать сговор с Россией из-за его фактического отсутствия. По мнению сенатора, никто из «подозреваемых» в рамках расследования — в том числе экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт и бывший советник президента по нацбезопасности Майкл Флинн — не вступал в сговор.

22 марта Мюллер официально завершил двухлетнее расследование по подозрениям в адрес Трампа и представил доклад генпрокурору Уильяму Барру, который решил отложить публикацию документа. Президент США, отрицающий все обвинения, не стал возражать против обнародования результатов расследования.