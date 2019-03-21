В Совфеде прокомментировали отказ Польши позвать Путина на мероприятие

Польша отказалась пригласить президента России на годовщину начала Второй мировой войны, чтобы увести из плоскости исторической ответственности виновных в развязывании Второй мировой войны и переложить ее на Советский Союз. Об этом РБК заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Он предположил, что на посвященные годовщине войны мероприятия Польша пригласила представителя Германия и ее союзников по Второй мировой войне. По мнению Косачева, в дальнейшем роль нацистской Германии в событиях тех лет будет все больше затушевываться.

Косачев добавил, что на сегодняшний день Польша представляет собой одну из наиболее лояльных к американской модели мира страну Европы. В своем стремлении позиционировать себя самым надежным союзником в Восточной Европе Варшава будет искать все возможные способы продвинуть американские интересы, в том числе и в области истории.