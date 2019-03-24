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Тутберидзе поделилась деталями об уходе Медведевой и болезни матери

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в своем Instagram написала, что накануне ее отъезда на сборы перед Олимпиадой-2018 в южнокорейском Пхёнчхане ее матери поставили диагноз рак головного мозга.

«По возвращению в Москву — борьба, ежедневная борьба за жизнь, пусть уже и не очень осознанную, моей мамы, — написала Тутберидзе. — Мой отец не дожил полгода до сочинской Олимпиады, моя мать не смогла осознать и порадоваться за только прошедшую Олимпиаду».

Тренер написала, что от нее ушли ученицы, одну из которых она «всем ставила в пример» и для которой сделала «200% из 100 возможных в спорте».

По словам Тутберидзе, послание, которое она опубликовала в социальной сети 24 марта, было написано около года назад. Тренер также поблагодарила родных и близких за поддержку.

Общество
Фигуристка Медведева назвала уход от Тутберидзе «самым тяжелым решением»

XXIII зимние Олимпийские игры проходили с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. В марте того же года журнал SNC сообщил, что от тренера из-за разногласий решила уйти фигуристка Евгения Медведева, получившая две серебряные медали — за одиночное выступление и командные соревнования. Тутберидзе и Медведева опровергли эти данные, однако в мае фигуристка официально объявила о смене тренера и назвала это решение «самым тяжелым» в жизни. Новым тренером спортсменки стал канадец Брайан Орсер

Теги: тренер, фигурное катание, Олимпиада
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