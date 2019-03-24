Тутберидзе поделилась деталями об уходе Медведевой и болезни матери

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в своем Instagram написала, что накануне ее отъезда на сборы перед Олимпиадой-2018 в южнокорейском Пхёнчхане ее матери поставили диагноз рак головного мозга.

«По возвращению в Москву — борьба, ежедневная борьба за жизнь, пусть уже и не очень осознанную, моей мамы, — написала Тутберидзе. — Мой отец не дожил полгода до сочинской Олимпиады, моя мать не смогла осознать и порадоваться за только прошедшую Олимпиаду».

Тренер написала, что от нее ушли ученицы, одну из которых она «всем ставила в пример» и для которой сделала «200% из 100 возможных в спорте».

По словам Тутберидзе, послание, которое она опубликовала в социальной сети 24 марта, было написано около года назад. Тренер также поблагодарила родных и близких за поддержку.