Канадский тренер рассказал о словах Тутберидзе о конце карьеры Медведевой

Канадский тренер ​по фигурному катанию Даг Хау рассказал ​в интервью TheSkatingLesson подробности конфликта фигуристки Евгении Медведевой и ее на данный момент бывшего тренера Этери Тутберидзе.

​По его словам, после выступления Медведевой на Олимпиаде в Пхёнчхане Тутберидзе сказала спортсменке, что «ее карьере конец». Даг Хау уточнил, что об этом ему рассказал новый тренер фигуристки — канадский тренер Брайан Орсер.

«Брайан и Евгения ладят очень хорошо. Я был на их тренировках, спортсменка и тренер общаются прекрасно, а занятия проходят в дружеской и позитивной атмосфере», — сказал он, отметив, что девушка призналась, что до того, как она стала тренироваться у Орсера, ей не позволяли выбирать музыку для выступлений.

​Об уходе 18-летней серебряной призерки Олимпиады в Пхёнчхане и двукратной чемпионки Европы по фигурному катанию Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе стало известно в марте. По данным SNC, причиной оказались разногласия между спортсменкой и ее наставницей. Позднее Медведева и Тутберидзе опровергли эту информацию.

Однако в мае девушка официально объявила о решении сменить тренера. Позднее Медведева заявила, что решение уйти от Тутберидзе было «самым тяжелым в ее жизни».