Лидер демократов Таиланда объявил об отставке из-за провала на выборах

Бывший премьер-министр Таиланда Абхисит Ветчачив заявил журналистам, что покидает пост лидера Демократической партии. Об этом сообщает Reuters.

Такое решение было принято из-за плохих результатов на парламентских выборах. Как отмечает The Nation со ссылкой на данные ЦИК, по итогам подсчета 91% голосов Демократическая партия получила 35 мест в парламенте.

Ранее Ветчачив говорил, что уйдет в отставку в случае, если его партия получит менее 100 мест в палате представителей.

Голосование на первых с 2014 года выборах в парламент завершилось 24 марта. По данным экзитпола исследовательского центра Super Poll, партия «Пхыа Тхаи» («Для тайцев») получит 153 места в парламенте из 500, а провоенная «Пхаланг прачарат» («Народная государственная сила») — 96 мест. Официальные результаты обнародуют 9 мая.