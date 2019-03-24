В Таиланде завершилось голосование на парламентских выборах

В Таиланде завершилось голосование на выборах в парламент, проведенное впервые с 2014 года. Об этом сообщает Bangkok Post.

Как передает Reuters, данные экзитпола исследовательского центра Super Poll показали, что «Пхыа Тхаи» («Для тайцев») получит 153 места в парламенте из 500, а провоенная партия «Пхаланг прачарат» («Народная государственная сила») — 96 мест.

По данным опроса Suan Dusit poll, «Пхыа Тхаи» достанется 173 места в парламенте, «Пхаланг Прачарат» — 96.

При этом, опрос Bangkok Poll, который был проведен ранее в этом месяца, показал, что обе партии наберут почти равное количество голосов — примерно по 25%, передает Bangkok Post.