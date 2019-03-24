Трамп прервал молчание в Twitter после завершения расследования Мюллера

Президент США Дональд Трамп после молчания в Twitter, которое длилось более суток, написал первые сообщения в этой социальной сети. Он пожелал подписчикам доброго утра и хорошего дня и добавил: «Сделаем Америку снова великой».

Издание The Hill обращает внимание, что Трамп сделал публикации в Twitter впервые с тех пор, как стало известно о завершении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященного предполагаемому вмешательству России в выборы в США.

Выходные президент проводит в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, где сыграл в гольф с американским музыкантом Кидом Роком, отмечает The Hill. По словам одного из помощников Трампа, у президента «отличное настроение».

Издание напоминает, что Трамп долгое время протестовал против расследования, называя его «охотой на ведьм» и неоднократно заявляя, что между его предвыборным штабом и Россией не было сговора.