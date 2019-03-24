В Москве и Иркутске прошли митинги в защиту Байкала

В ряде российских городов, а также в ближнем зарубежье прошли митинги в защиту озера Байкал. Об этом РБК сообщил руководитель общественной организации «Экозащита 365» Денис Букалов.

По его словам, в Иркутске на митинг пришли около 3 тыс. человек, мероприятие прошло без инцидентов. «По итогам митинга мы зачитали резолюцию, а также на самом митинге и в течение недели после него будем производить сбор подписей с обращением президенту по ряду проблем, касающихся Байкала», — рассказал Букалов.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

В Москве, как рассказал руководитель «Экозащиты 365», на митинг вышли 100-150 человек, участники также собирали подписи. Букалов сообщил, что мероприятие прошло в гайд-парке в Сокольниках, поскольку «город не дал площадки». «Мы переживали из-за возможных провокаций, но все, вроде бы, нормально», — добавил он.

В ГУ МВД по Москве не смогли предоставить РБК оперативный комментарий.