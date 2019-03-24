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Общество ,  
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В Москве и Иркутске прошли митинги в защиту Байкала

В ряде российских городов, а также в ближнем зарубежье прошли митинги в защиту озера Байкал. Об этом РБК сообщил руководитель общественной организации «Экозащита 365» Денис Букалов.

По его словам, в Иркутске на митинг пришли около 3 тыс. человек, мероприятие прошло без инцидентов. «По итогам митинга мы зачитали резолюцию, а также на самом митинге и в течение недели после него будем производить сбор подписей с обращением президенту по ряду проблем, касающихся Байкала», — рассказал Букалов.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

В Москве, как рассказал руководитель «Экозащиты 365», на митинг вышли 100-150 человек, участники также собирали подписи. Букалов сообщил, что мероприятие прошло в гайд-парке в Сокольниках, поскольку «город не дал площадки». «Мы переживали из-за возможных провокаций, но все, вроде бы, нормально», — добавил он.

В ГУ МВД по Москве не смогли предоставить РБК оперативный комментарий.

В январе компания «Аквасиб» начала строительство завода по розливу воды в поселке Култук Иркутской области. В начале марта природоохранная прокуратура, Росприроднадзор и профильные эксперты проверили, как идут работы. На месте стройки надзорные органы обнаружили следы розлива нефтепродуктов, а по периметру стройплощадки — локальные навалы отходов производства. Прокуратура решила обратиться в суд с требованием приостановить строительство.

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Как на Байкале строят вызвавший протесты завод

12 марта премьер Дмитрий Медведев пообещал дать поручение проверить проект строительства завода на Байкале на соответствие экологическим стандартам «с учетом того, что люди выражают свою обеспокоенность». 15 марта власти сообщили, что строительство завода приостановлено по решению суда до устранения выявленных нарушений.
Теги: Байкал, митинги
Материалы по теме
Суд приостановил строительство вызвавшего протесты завода на Байкале
Бизнес
Медведев пообещал проверить проект завода по розливу воды на Байкале
Общество
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