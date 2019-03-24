ЦОДД предупредил об ухудшении ситуации на дорогах Москвы из-за снега

Центр организации безопасности дорожного движения (ЦОДД) в Twitter предупредил водителей об ухудшении ситуации на дорогах Москвы из-за снегопада.

«На дорогах скользко, накат, плохо видно, местами гололед и даже небольшие сугробы. Будьте сегодня осторожными», — говорится в сообщении. Как отметили в ЦОДД, снег будет идти весь день, а после полудня ожидается порывистый ветер до 15 м/с.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РБК, что сырая и холодная погода с температурой не выше плюс 5 градусов продержится в Москве до следующих выходных. «По моим оценкам, это будет последний «рецидив» русской зимы, потому что на выходных, 30 и 31 марта, осадков не будет, станет солнечно», — сказал синоптик.

В середине марта в Гидрометцентре говорили, что снег в центре Москвы сойдет в третьей декаде месяца.