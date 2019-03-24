Синоптики назвали сроки последнего «рецидива зимы» в Москве

Сырая и холодная погода с температурой воздуха не выше плюс 5 градусов продержится в Москве до следующих выходных. Об этом РБК рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сейчас над столичным регионом проходит атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, но ненастье будет непродолжительным, я думаю, что после полудня осадки пойдут на убыль, — отметил синоптик. — В понедельник нас ждет небольшая передышка — ночью от нуля до минус 5, днем до 5 и даже 7 тепла в Москве».

Однако затем, добавил Тишковец, погода снова ухудшится до выходных. «Ночью до минус 3, днем местами до плюс 5, осадки, очень нестабильная в целом погода с осадками. По моим оценкам, это будет последний «рецидив» русской зимы, потому что на выходных, 30 и 31 марта, осадков не будет, станет солнечно, в субботу будет до плюс10 градусов, в воскресенье, я думаю, что и больше 10 градусов тепла нас ожидает», — заключил он.