После столкновения маршруток в Петербурге госпитализировали семь человек

После столкновения маршруток в Петербурге госпитализировали семь человек

При столкновении двух маршруток в Пушкинском районе Санкт-Петербурга пострадали 11 человек, семь госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую станцию скорой помощи.

«Там 11 пострадавших, тяжелых нет», — сказали в скорой помощи. По данным регионального управления ГИБДД, семь пострадавших госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

По предварительной информации Госавтоинспекции, маршрутное такси «ПАЗ» выехало на полосу встречного движения, где столкнулось с маршруткой той же марки.

В феврале в Ростовской области на трассе «Дон» произошла авария с участием маршрутки, грузовика и двух легковых автомобилей. Погибли шесть человек, трое были госпитализированы.