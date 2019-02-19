В Ростовской области в ДТП с маршруткой погибли шесть человек

В Ростовской области в ДТП с маршруткой погибли шесть человек

В Ростовской области на трассе «Дон» в аварии с участием маршрутки, грузовика и двух легковых автомобилей погибли шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по области.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes, который двигался по маршруту Ростов — Миллерово с пассажирами, не справился с управлением и допустил столкновение с «КамАЗом». В результате автомобиль опрокинулся и задел [две машины] Hyundai Elantra и Volkswagen», — сообщили в ведомстве, добавив, что на месте работают сотрудники полиции и спецслужбы.

В региональном минздраве ТАСС уточнили, что в больницы доставлены три человека, среди них — один ребенок. На место ДТП выехала глава министерства Татьяна Быковская.​ В пресс-службе «Автодора» агентству сообщили, что участок трассы, на котором произошло ДТП, перекрыт.

В начале января в Кузбассе шесть человек погибли при падении автобуса с обрыва, еще более 20 человек пострадали. В салоне автобуса находились рабочие, которые ехали на смену на разрез «Распадский».