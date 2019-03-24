Со сломавшегося у берегов Норвегии лайнера эвакуировали более 300 человек

Со сломавшегося у берегов Норвегии лайнера эвакуировали более 300 человек

С круизного лайнера Viking Sky, у которого отказали двигатели у берегов Норвегии, эвакуировали 313 из 1373 человек, находящихся на борту. Об этом пишет VG со ссылкой на полицию.

В эвакуации принимают участие три вертолета. По словам спасателей, к настоящему моменту ветер ослаб, и ситуация на борту стала спокойнее. По данным издания, 16 людям потребовалась медицинская помощь, по меньшей мере трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Накануне у круизного лайнера Viking Sky отказали двигатели, судно начало дрейфовать в сторону Норвегии. Позднее экипаж смог запустить один из двигателей и встать на якорь в 2 км от берега, началась эвакуация. По данным посольства России в Норвегии, четыре члена экипажа круизного лайнера — россияне.