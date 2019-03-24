Синоптики предупредили о «рецидиве зимы» в Москве на следующей неделе

В Москве в середине следующей недели произойдет «рецидив зимы» — за сутки в столице выпадет около трети мартовской нормы осадков в виде мокрого снега. Об этом говорится в сообщении центра погоды «Фобос».

Согласно прогнозу, в ночь на среду, 27 марта, в Москву придет холодный атмосферный фронт с осадками. Утром в четверг, 28 марта, похолодает до минусовой температуры — вплоть до шести градусов ниже нуля.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что снег в Москве в целом сойдет в конце марта — хотя чаще всего в столице это происходит в середине апреля. Кроме того, несколько дней назад специалисты центра пообещали, что лето в России будет более теплым, чем обычно.