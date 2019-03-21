Синоптики пообещали россиянам лето теплее обычного

Специалисты Гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на период с апреля по сентябрь 2019 года, согласно которому лето в России окажется теплее обычного.

Согласно прогнозу, в июне температура воздуха выше нормы будет на востоке Южного и на юге Приволжского федеральных округов, на северо-востоке Уральского и на севере Сибирского федеральных округов, на западе Якутии и в Приморье.

В июле температура также поднимется выше климатической нормы в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Северо-Западный и Центральный федеральные округа аномально теплое лето достигнет в августе.​