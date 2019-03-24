Климкин заявил о «деградации» образования на Украине после выхода из СССР

Климкин заявил о «деградации» образования на Украине после выхода из СССР

После выхода Украины из состава СССР уровень образования в стране существенно снизился. Об этом в колонке для издания «Украинская правда» написал министр внутренних дел Павел Климкин.

Материал называется «Наука и образование. Остановить деградацию». В нем Климкин рассуждает о том, что власти Украины ожидали положительного влияния от распада СССР на сферу образования, однако «все произошло с точностью до наоборот». Как отметил глава МИД, многие граждане были вынуждены уйти из областей науки и образования и пойти работать в частный сектор или уехать из страны.

«Социальный и материальный статус ученого и преподавателя был опущен ниже плинтуса, бывшие отличники стали полными лузерами по сравнению с распальцованными двоечниками», — подчеркнул Климкин.

Ранее в марте президент Украины Петр Порошенко на мероприятии, посвященном поэту Тарасу Шевченко, заявил, что Украина за несколько лет войны избавилась от «культурной оккупации» России. В качестве примера он привел распространение украинского языка и получение автокефалии украинской церковью.