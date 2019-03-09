Порошенко заявил об освобождении Украины от «культурной оккупации»

Украина «разрывает последние связи» с Москвой, заявил Порошенко на мерпориятиях, посвященных Тарасу Шевченко. Украинского поэта он назвал «духовным оружием» Украины, не менее значимым, чем танки

Фото: Михаил Маркив / Пресс-служба президента Украины

За несколько лет войны Украина избавилась от «культурной оккупации», а украинский язык закрепился в обществе, заявил президент Петр Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Слова Порошенко прозвучали во время выступления украинского президента на мероприятиях по случаю 205-й годовщины рождения поэта Тараса Шевченко. «Мы освободились от культурной оккупации, которая не менее опасна, чем оккупация физическая. За последние пять лет украинские язык, украиноязычная песня, украиноязычная книга, украиноязычное кино завоевали надежные позиции в пространстве вокруг нас, а главное — в наших сердцах, сердцах всех украинцев», — обратился Порошенко к собравшимся.

По словам украинского президента, это позволило «прекратить многолетнее унижение, когда украинский язык на Украине приходилось буквально спасать». Говоря о культурной независимости Украины, Попрошенко, в частности, напомнил о получении автокефалии украинской церковью. «Мы разрываем последние веревки, которыми вязала нас к себе Москва, которая заставляла нас столетиями ходить в церковь, про которую Шевченко говорил, что это «церковь-гроб», — сказал он.

Вспоминая украинского поэта, Порошенко назвал его «украинским духовным оружием». «Он вел за собой и героев украинской революции, и воинов, которые боролись за Украину против двух тоталитарных режимов во Второй мировой войне. И теперь «Кобзарь» очень часто можно увидеть в блиндажах на передовой. А это значит, что Шевченко — наше украинское духовное оружие, такое же необходимое, как танки и пушки», — отметил Петр Порошенко.