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В Минюсте США опровергли завершение расследования Мюллера через неделю

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который ведет дело о возможном вмешательстве в выборы американского президента в 2016-м, не объявит о результатах своего расследования на следующей неделе, передают CNN, Reuters и NBC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минюста.

«Любые сообщения о том, что спецпрокурор представит отчет Минюсту на следующей неделе, не соответствуют действительности», — сказал представитель министерства.

Ранее источники CNN сообщили, что спецпрокурор завершил расследование и готов отчитаться перед Минюстом США. По закону, Мюллер должен передать отчет генпрокурору. Как отмечает телеканал, неизвестно, какие сведения из него переданы конгрессу или общественности.

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При этом, на основе полученной от Мюллера информации, Минюст США должен будет подготовить отчет для конгресса. Сам спецпрокурор и министерство юстиции отказались комментировать эту информацию.

Помимо Мюллера, расследование о возможных связях команды Дональда Трампа с Россией и предполагаемом вмешательстве Москвы в выборы в 2016-м ведет комитет по разведке палаты представителей США. Его прошлый состав не нашел доказательств сговора, тогда большинство в палате представителей было у представителей Республиканской партии. После промежуточных выборов в ноябре 2018-го, когда большинство перешло к демократам, расследование возобновили.

В Москве неоднократно отрицали причастность к вмешательству в выборы президента США.

Теги: Минюст США, вмешательство России в выборы
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