В Минюсте США опровергли завершение расследования Мюллера через неделю

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который ведет дело о возможном вмешательстве в выборы американского президента в 2016-м, не объявит о результатах своего расследования на следующей неделе, передают CNN, Reuters и NBC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минюста.

«Любые сообщения о том, что спецпрокурор представит отчет Минюсту на следующей неделе, не соответствуют действительности», — сказал представитель министерства.

Ранее источники CNN сообщили, что спецпрокурор завершил расследование и готов отчитаться перед Минюстом США. По закону, Мюллер должен передать отчет генпрокурору. Как отмечает телеканал, неизвестно, какие сведения из него переданы конгрессу или общественности.

При этом, на основе полученной от Мюллера информации, Минюст США должен будет подготовить отчет для конгресса. Сам спецпрокурор и министерство юстиции отказались комментировать эту информацию.