Минобороны сообщило о перехвате Су-27 самолета ВВС США над Балтикой

Истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС США над территорией Балтийского моря. Об этом сообщили в Минобороны, передает «РИА Новости».

Американский разведчик RC-135 был замечен над нейтральными водами Балтики, когда он приближался к границе России. Для перехвата был использован Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. В итоге американский самолет удалился в сторону от границы России, а Су-27 вернулся на аэродром базирования.​

5 марта сообщалось, что американский разведчик RC-135V провел полет у западных границ Ленинградской области. Самолет вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании и отправился к Финскому заливу, после чего несколько раз летел у российской границы.