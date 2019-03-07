Общество , 06:45
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Минобороны сообщило о перехвате Су-27 самолета ВВС США над Балтикой
Истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС США над территорией Балтийского моря. Об этом сообщили в Минобороны, передает «РИА Новости».
Американский разведчик RC-135 был замечен над нейтральными водами Балтики, когда он приближался к границе России. Для перехвата был использован Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. В итоге американский самолет удалился в сторону от границы России, а Су-27 вернулся на аэродром базирования.
5 марта сообщалось, что американский разведчик RC-135V провел полет у западных границ Ленинградской области. Самолет вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании и отправился к Финскому заливу, после чего несколько раз летел у российской границы.