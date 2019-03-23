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Су-27 подняли дважды за сутки из-за бомбардировщиков США над Балтикой
С 14 марта самолеты стратегической авиации США выполнили уже семь полетов над Балтийским морем, отметили в Минобороны
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Минобороны дважды за сутки подняло в воздух истребители Су-27 для сопровождения стратегических бомбардировщиков B-52H американской военной авиации над Балтийским морем. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на военное ведомство.

Бомбардировщики ВВС США выполняли полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря. В сообщении министерства уточняется, что ​во время полета экипажи истребителей Су-27 не допустили их приближение к государственной границе России.

Когда именно произошло это, не уточняется. Тем не менее военные добавили, что с 14 марта стратегическая авиация США выполнила семь полетов над Балтийским морем.​

Последний раз американскую авиацию замечали над Балтийским морем 21 марта. Тогда один бомбардировщик пролетал над нейтральными водами, для его сопровождения в воздух подняли пару Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя это, указывал, что отправка американских бомбардировщиков в Европу и их полеты рядом с границами России ведут к росту напряженности в этих районах.​

Автор: Анна Трунина
Теги: Су-27, бомбардировщики, ВВС США, Балтийское море, Минобороны России
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