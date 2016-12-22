В Москве поженились Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов

В Москве состоялась свадьба актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и музыканта Бари Алибасова. Об этом сообщил корреспондент газеты «Вечерняя Москва», присутствовавший на церемонии бракосочетания.

Помощница Алибасова уточнила РЕН ТВ, что свадьба проходила в Кутузовском отделе ЗАГС в кругу семьи.

Основатель советской поп-группы «На-На», которому в этом году исполнился 71 год, и 80-летняя актриса жили вместе уже более 20 лет — с 1995 года, однако, как уточняет издание, пара расставалась на время.

От предыдущих браков у Лидии Федосеевой-Шукшиной три дочери, а у Алибасова — сын.