В Крыму отреагировали на предложение проголосовать на украинских выборах

Крымчанам и гражданам РФ, проживающим на территории Крыма, безразличны призывы ехать на Украину для того, чтобы принять участие в выборах президента другого государства. Об этом сообщил РБК депутат государственного совета Республики Крым Владислав Ганджара.

По его словам, украинская сторона действительно продекларировала для крымчан возможность поучаствовать в выборах президента Украины.

«Я со своей стороны готов заявить, что вряд ли кого-то из граждан Российской Федерации, проживающих в Крыму, способно заинтересовать данное политическое действо. Все, что мы видим сейчас на Украине, в рамках данной политической кампании воспринимается в двух аспектах: с одной стороны, это вызывает улыбку на лице, а иногда и искренний смех, а с другой стороны, искреннее сочувствие украинскому народу за то, что сегодня мы наблюдаем не только со стороны социально-экономической составляющей, но и того политического цирка, который там сейчас разворачивается и который где-то является трагедией для украинского народа и той ценой, которую они платят за то, что допустили пять лет назад государственный переворот», — сказал Ганджара.

Он отметил, что на сегодняшний день Крым никак политически не связан с украинским государством.

«И все, что нас ждет, это группы каких-то людей, которые под камерами телеканалов будут представлены как граждане РФ, проживающие на территории Крыма. От этого никто не застрахован», — добавил парламентарий.

Сенатор от Республики Крым в Совете Федерации РФ Сергей Цеков сообщил РБК, что этим правом воспользуется очень незначительное количество жителей Крыма.

«В основном те, кто сохранил гражданство Украины, или те, кто вообще не имеет гражданства РФ. В любом случае​ этих людей подавляющее меньшинство», — считает Цеков.

Ранее украинская прокуратура заявила, что жители Крыма смогут проголосовать на президентских выборах, которые пройдут на Украине 31 марта, в Киеве и других украинских городах.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Киев результаты голосования не признает.



