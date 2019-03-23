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Война в Сирии ,  
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Макрон заявил о необходимости продолжать борьбу с боевиками ИГ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости продолжать бороться с боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», несмотря на разгром «последнего бастиона» террористов в Сирии. Об этом французский лидер написал в своем Twitter.

«Силы демократической Сирии» объявили, что последний бастион ИГ пал. Шаг, достигнутый сегодня, огромен, большая опасность для нашей страны устранена. Я воздаю должное нашим партнерам и армиям международной коалиции, частью которой является Франция», — говорится в сообщении.

Французский президент отметил, что военные решительно боролись с террористами безопасности, при этом угроза по-прежнему имеет место быть, и борьба с террористическими группировками должна продолжаться.

Политика
Трамп пообещал «сегодня или завтра» полностью победить ИГ

Ранее официальный представитель оппозиционного альянса САР «Силы демократической Сирии» (СДС) Мустафа Бали сообщил в своем Twitter об окончательной победе над ИГ в Сирии.

«SDF объявляют о полной ликвидации так называемого «халифата» и 100%-м территориальном поражении ИГ», — написал Бали на английском языке. В заявлении на арабском языке Бали пояснил, что победу над боевиками ИГ удалось достичь благодаря полному освобождению деревни Багуз.

«Мы повторяем обещание продолжить войну и преследовать остатки ИГ до их полного уничтожения», — отметил Бали.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Сирия на 100% освобождена от террористов ИГ. Представитель администрации Трампа заявила, что под контролем «Исламского государства» не осталось ни одного клочка сирийской территории. 

Представители «Демократических сил Сирии» в течение нескольких лет ведут в Арабской Республике борьбу с «Исламским государством» (ИГ). Значительную помощь им в этом с 2014 года оказывает международная коалиция во главе с США. Основу коалиции СДС составляют «Силы народной самообороны», боевое крыло сирийской курдской партии «Демократический союз» (ДС).

Теги: Франция, Эммануэль Макрон, «Исламское государство» ..., «Демократические силы Сирии»
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