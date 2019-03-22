Трампу доложили об окончательном изгнании ИГ из Сирии

Представитель администрации Трампа заявила, что под контролем «Исламского государства» не осталось ни одного клочка сирийской территории

Фото: Zoe Garbarino / Reuters

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан доложил президенту США Дональду Трампу о том, что у боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) не осталось территорий в Сирии. Об этом сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс, сообщает Reuters.

По словам Сандерс, Шанахан доложил о разгроме ИГ Трампу в то время, когда тот находился на борту президентского самолета (Air Force One), летящего во Флориду.

Вскоре после этого Трамп написал на своей странице в сети Twitter, что ИГ «едва дышит». Президент США предупредил всех, кто прислушивается к пропаганде ИГ, что боевики терпят поражение на всех уровнях.

«Подумайте об этом, прежде чем разрушить свою жизнь и жизнь вашей семьи», — написал Трамп.

В феврале 2018 года отряды союзных США Сирийских демократических сил (SDF) начали наступление на последнюю в Сирии укрепленную базу ИГ в городе Багуз. Тогда сообщалось, что в городе находится несколько сотен боевиков. Затем операцию откладывали, однако в начале марта Трамп заявил, что до окончательного разгрома ИГ осталось не больше нескольких дней. 10 марта начался решающий штурм Багуза, а​ 20 марта пообещал ликвидировать последний оплот ИГ «к вечеру».

