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Политика ,   Сделано для агрегаторов 
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Экс-глава СВР Украины заявил о планах Порошенко работать в разведке СССР

Экс-председатель Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж рассказал, что украинский президент Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах. Об этом он заявил в интервью «4 каналу».

По словам генерала, в спецслужбы также планировал попасть экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили. Маломуж отметил, что они рассматривались как возможные кандидаты для работы в спецслужбах с первого курса обучения в Институте международных отношений в Киеве. С ними поддерживались контакты, их изучали, указал экс-глава СВР Украины.

По его словам, Порошенко и Саакашвили сами изъявили желание рабоать в спецслужбах и подошли к Маломужу по этому вопросу в университете.

Политика
Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины

«Союз развалился, после того проходило изучение и на последних этапах, по объективным причинам, Петр Алексеевич Порошенко не соответствовал тогда стандартам кадрового аппарата спецслужб, тогда уже Украины», — сказал Муженко. При этом генерал отметил, что Саакашвили прошел все испытания, но, вернувшись в Грузию после развала СССР, выбрал политическую карьеру.

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14 марта Порошенко уволил главу СВР Украины Егора Божко, занимавшего этот пост с 2017 года. Ранее Божко был временно исполняющим обязанности главы украинской мисии при НАТО, также работал в МИД Украины. И. о. главы ведомства был назначен Андрей Алексеенко, который был первым заместителем главы Службы внешней разведки.

Теги: Михаил Саакашвили, Петр Порошенко, СВР, Разведка
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