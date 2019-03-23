Экс-глава СВР Украины заявил о планах Порошенко работать в разведке СССР

Экс-председатель Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж рассказал, что украинский президент Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах. Об этом он заявил в интервью «4 каналу».

По словам генерала, в спецслужбы также планировал попасть экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили. Маломуж отметил, что они рассматривались как возможные кандидаты для работы в спецслужбах с первого курса обучения в Институте международных отношений в Киеве. С ними поддерживались контакты, их изучали, указал экс-глава СВР Украины.

По его словам, Порошенко и Саакашвили сами изъявили желание рабоать в спецслужбах и подошли к Маломужу по этому вопросу в университете.

«Союз развалился, после того проходило изучение и на последних этапах, по объективным причинам, Петр Алексеевич Порошенко не соответствовал тогда стандартам кадрового аппарата спецслужб, тогда уже Украины», — сказал Муженко. При этом генерал отметил, что Саакашвили прошел все испытания, но, вернувшись в Грузию после развала СССР, выбрал политическую карьеру.