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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Порошенко назначил и.о. главы Службы внешней разведки Украины
Им стал первый заместитель главы разведслужб страны. Занимавшего до этого пост руководителя внешней разведки Егора Божко украинский лидер назначил заместителем министра иностранных дел
Президент Украины Петр Порошенко ​ (Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости)

Президент Украины Петр Порошенко назначил временно исполняющего обязанности председателя Службы внешней разведки страны после того, как несколькими днями ранее освободил от этой должности руководившего украинскими спецслужбами с 2017 года Егора Божко. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте украинского лидера.

Новым временным руководителем стал первый заместитель главы Службы внешней разведки Андрей Алексеенко.​ Документ о его назначении был подписан 16 марта.

С сентября 2017 года руководил спецслужбами Украины Егор Божко. 13 марта Порошенко подписал указ о его увольнении и назначил его замминистра иностранных дел страны. До прихода в Службу внешней разведки он возглавлял миссию Украины при НАТО, а также работал в департаменте контроля над вооружением и военно-технического сотрудническая центрального аппарата украинского МИДа.​

Эта кадровая перестановка стала не единственной в силовых структурах республики. Так, в начале марта президент уволил первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского из-за коррупционного скандала, в котором он оказался замешан.

Автор: Анна Трунина
Теги: Петр Порошенко, Украина, Служба внешней разведки, кадровые назначения
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