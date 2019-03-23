В Раде отреагировали на встречу Бойко и Медведчука с Медведевым

Зампредседателя Верховной рады Украины, депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Ирина Геращенко заявила в своем Facebook, что единственная команда, которая «будет грызться и драться за мир через победу, а не капитуляции, за вступление в НАТО и ЕС» — это команда действующего украинского лидера. Так она прокомментировала встречу главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и кандидата в президенты Украины Юрия Бойко с российским премьером Дмитрием Медведевым в Горках.

«Бойко в Москве. До этого заявил, что готов к сотрудничеству, формированию коалиции с Тимошенко и «Батькивщиной», — написала она. — Ранее о поддержке Тимошенко заявил [кандидат в президенты, лидер партии «Основа» Сергей] Тарута, в программе которого официально записан внеблоковый статус Украины. Все тайное становится явным».

Как заявил в эфире телеканала «Прямой» депутат Рады от «Народного фронта» Антон Геращенко, встреча Медведчука и Бойко с Медведевым — «попытка Кремля мобилизовать пророссийских избирателей в Украине отдать свои голоса за Бойко».

Встреча Бойко и Медведчука с Медведевым прошла 22 марта, на ней также присутствовал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Визит украинских политиков в Москву​ не анонсировался. Во время беседы Медведчук заявил, что Киеву необходимы прямые поставки российского газа, а Бойко попросил содействия и «поиска общего знаменателя» для восстановления отношений двух стран в торгово-экономической сфере.