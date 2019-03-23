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В Раде отреагировали на встречу Бойко и Медведчука с Медведевым

Зампредседателя Верховной рады Украины, депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Ирина Геращенко заявила в своем Facebook, что единственная команда, которая «будет грызться и драться за мир через победу, а не капитуляции, за вступление в НАТО и ЕС» — это команда действующего украинского лидера. Так она прокомментировала встречу главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и кандидата в президенты Украины Юрия Бойко с российским премьером Дмитрием Медведевым в Горках.

«Бойко в Москве. До этого заявил, что готов к сотрудничеству, формированию коалиции с Тимошенко и «Батькивщиной», — написала она. — Ранее о поддержке Тимошенко заявил [кандидат в президенты, лидер партии «Основа» Сергей] Тарута, в программе которого официально записан внеблоковый статус Украины. Все тайное становится явным».

Политика
Газовый Бойко украинских выборов

Как заявил в эфире телеканала «Прямой» депутат Рады от «Народного фронта» Антон Геращенко, встреча Медведчука и Бойко с Медведевым — «попытка Кремля мобилизовать пророссийских избирателей в Украине отдать свои голоса за Бойко».

Встреча Бойко и Медведчука с Медведевым прошла 22 марта, на ней также присутствовал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Визит украинских политиков в Москву​ не анонсировался. Во время беседы Медведчук заявил, что Киеву необходимы прямые поставки российского газа, а Бойко попросил содействия и «поиска общего знаменателя» для восстановления отношений двух стран в торгово-экономической сфере.

После встречи Служба безопасности Украины объявила о намерении провести правовую проверку визита украинских политиков в Москву, отметив, что Бойко и Медведчук приехали «к одному из лидеров страны-агрессора».

Фотогалерея 
Тимошенко, кавээнщик, экс-глава СБУ: кто хочет стать президентом Украины

До этих переговоров никто из кандидатов в президенты Украины не участвовал в официальных встречах с российскими чиновниками во время текущей избирательной кампании. Как заявили в Кремле, российский президент Владимир Путин встречаться с Медведчуком и Бойко не планирует. 

Теги: Верховная Рада, Юрий Бойко, выборы президента
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