Минфин США ввел санкции против венесуэльского банка BANDES

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против Банка экономического и социального развития Венесуэлы (BANDES) и его дочерних финансовых учреждений из-за связей с президентом Николосом Мадуро. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Готовность ближнего круга Мадуро эксплуатировать институты Венесуэлы не знает границ. Режим использует BANDES и его дочерние структуры, чтобы выводить за границу средства, тем самым поддерживая Мадуро», — сказал американский министр финансов Стивен Мнучин.

Помимо ​BANDES, управление ввело санкции против находящегося в Уругвае Banco Bandes Uruguay SA, располагающегося в Боливии Banco Prodem SA, а также венесуэльских Banco Bicentenario del Pueblo и Banco de Venezuela. В результате активы банков в США были заблокированы.

Ранее Минфин США ввел санкции против венесуэльской горнодобывающей госкомпании Minerven, а также ее главы Адриана Антонио Пердомо Маты. Министерство обвинило компанию в незаконных операциях с золотом. Мнучин добавил, что она поддерживала «коррумпированный режим» Мадуро.