Трамп пообещал уничтожить последний оплот ИГ в Сирии к вечеру

Дональд Трамп показал журналистам две карты с расположением «Исламского государства» в Сирии — в день избрания его президентом США и на данный момент

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что последний оплот запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии «будет ликвидирован к вечеру». Об этом американский лидер заявил на брифинге, передает CBS.

Трамп продемонстрировал журналистам две карты: на одной из них красным цветом отмечены места нахождения «Исламского государства» в Сирии в день, когда он был избран президентом США, на другой — нынешнее положение ИГ в виде небольшой точки.

«Я принес это для вас, в ночь выборов в 2016 году эта карта была вся красная. И все красное — «Исламское государство», — сказал президент. «Теперь там нет красного, на самом деле есть крошечное пятно, которое исчезнет сегодня вечером», — добавил он.

В середине марта спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявлял, что численность бойцов ИГ в Сирии оценивается в несколько сотен, а площадь занимаемой ими территории не превышает 1 кв. км.

В среду Трамп также сообщил, что США намерены сократить свое военное присутствие в Сирии до 400 человек. «В Сирии мы оставляем 200 человек. Еще 200 человек в другом месте в Сирии, ближе к Израилю, на [определенный] период», — отметил он, не уточнив, о каком конкретно сроке идет речь.