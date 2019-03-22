СМИ опубликовали видео падения грузовика на такси в Москве

СМИ опубликовали видео падения грузовика на такси в Москве

Телеканал «360» опубликовал кадры с камер видеонаблюдения, на которых показан момент столкновения наполненного грунтом грузовика с такси в Москве.

На кадрах видно, как грузовик занесло на встречную полосу.

Видео: те

Ранее в пресс-службе столичного ГИБДД рассказали РБК, что в аварии на юго-западе города погибли два человека. После того, как машины столкнулись, грузовик с грунтом упал на такси. Погибшими оказались водитель такси и пассажир.

По данным агентства «Москва», авария произошла на пересечении ул. Ясногорская с Литовским бульваром.