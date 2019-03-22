Два человека погибли в ДТП с грузовиком на юго-западе Москвы

Два человека погибли в ДТП с грузовиком на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы в результате столкновения такси с грузовиком погибли два человека. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

По данным пресс-службы, ДТП произошло в 11:20 мск. После столкновения грузовик упал на легковой автомобиль. «Грузовик был с грунтом», — уточнили в ведомстве.

В результате инцидента водитель такси и пассажир скончались. О состоянии водителя грузовика не сообщили.

Спасательные подразделения оказывали содействие сотрудникам ГАИ на месте происшествия, рассказали РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Как уточнили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного ГИБДД ГУ МВД, авария произошла на пересечении ул. Ясногорская с Литовским бульваром в районе Ясенево.