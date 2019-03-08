В Москве два пассажира погибли при столкновении такси со столбом

В Москве два пассажира погибли при столкновении такси со столбом

На юго-востоке Москвы такси врезалось в фонарный столб, жертвами столкновения стали два человека. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

По его данным, ДТП произошло около 08:00 мск на Братиславской улице. «Водитель такси не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения», — говорится в сообщении.

В ЦОДД отметили, что жертвами аварии стали два пассажира. При этом водитель такси, который оказался уроженцем Киргизии, серьезных травм не получил.

В августе прошлого года на северо-западе Москвы такси врезалось в мачту городского освещения, после чего автомобиль загорелся, а спустя некоторое время полностью сгорел. В машине помимо водителя находился пассажир. Обоим удалось самостоятельно выбраться из автомобиля, однако позднее пассажир был госпитализирован.