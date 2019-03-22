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ЛУКОЙЛ выразил готовность продлить соглашение о стабилизации цен

Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов не против возможного продления соглашения с нефтяниками о стабилизации цен на автомобильное топливо на три месяца, передает ТАСС.

«Достаточно адекватно, потому что сегодня экономика показывает, что те цели, которые мы ставили [достигнуты]», — сказал Алекперов, отвечая на вопрос, как он оценивает возможность продления соглашения.

По его словам, в ближайшее время он планирует обсудить с вице-премьером Дмитрием Козаком параметры продления соглашения. Алекперов добавил, что речи об изменении демпфирующей добавки не идет.

Экономика
Козак анонсировал продление соглашения с нефтяниками о ценах на топливо

Накануне Козак заявил, что правительство продлит соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации топливного рынка на три месяца. Кабмин также решил ввести лицензирование экспорта нефти и нефтепродуктов. Это означает, что для экспорта сырья и нефтепродуктов производители должны будут получать специальные лицензии, которые будут выдаваться только в том случае, если компании поставят на внутренний рынок определенный объем сырья.​ При этом правительство откажется от права вводить заградительные экспортные пошлины на нефтепродукты в случае резкого роста цен на топливо в России.

Соглашения о стабилизации рынка десять нефтяных компаний и Минэнерго подписали в начале ноября 2018 года. Срок их действия истекает 31 марта. Нефтяники обязались не повышать цены на НПЗ выше установленных правительством и увеличить поставки топлива на внутренний рынок на 3%.

Теги: ЛУКОЙЛ, топливо
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