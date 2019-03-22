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В Киеве заявили об отказе Москвы совершить «малый обмен» Гриба

Украина предлагала России провести «малый обмен» украинца Павла Гриба в связи с тяжелым состоянием его здоровья. Об этом сообщила зампредседателя Верховной рады Ирина Геращенко, передает УНИАН.

«Мы были готовы передать одного россиянина, который имеет проблемы со здоровьем, — господина Седикова — с предложением сделать такой обмен «один на один», — сказала она, уточнив, что это был неофициальный формат «малого обмена».

Геращенко заявила, что Украина не признает «судилища» над Грибом, и отметила, что он фигурирует во всех списках, которые передают России, с требованием его освободить. По ее словам, к украинцу также не допустили представителей Международного комитета Красного Креста и врачей.

Общество
Осужденный украинец Гриб объявил голодовку

22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Гриба к шести годам колонии по обвинению в содействии терроризму. По версии следствия, в 2017 году он общался со школьницей из Сочи и пытался убедить ее взорвать бомбу во время выпускного вечера. Его задержали в Белоруссии. Защита украинца заявляла, что российские силовики похитили его в Гомеле.

Гриб не признал себя виновным и объявил бессрочную голодовку. Его адвокат Марина Дубровина отмечала, что у него зафиксировали обострение хронического гастрита и ОРВИ.

Теги: украинец, Ирина Геращенко, Павел Гриб, Приговор
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Украинца Гриба приговорили к шести годам колонии за содействие терроризму
Общество
Осужденный украинец Гриб объявил голодовку
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